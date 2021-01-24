Sahibinden satılık acente! Zor durumdalar





BANKALAR İPE UN SERİYOR

Son bir yıldır ciddi oranda mali sorunlarla boğuştuklarını belirten acenteler, bankaların kredi vermemek için bin dereden su getirdiğini söylüyor. Son bir yıldır turizm sektörünün zor durumda olduğuna dikkat çeken acenteler, "Bankaların kapısını çaldığımızda bizden yeni kredi için son bir yıllık bilançoyu istiyorlar. Son bir yıl ortada ve tablo tabi ki iyi değil" diyor. Kredisi olup ödeme güçlüğü yaşayan acenteler ise daha büyük bir çıkmazda... Yüzde 8-9 faizle kredi kullanan ancak sektördeki daralma nedeniyle ödeme güçlüğü yaşayan acenteler bu kredileri yapılandırmak için bankaların kapısını çaldıklarında önlerine yüzde 20'den fazla faiz oranları konulduğunu belirtiyor. "Ben yüzde 8-9 faizle olan kredimi ödeyemiyorum. Bu faiz oranıyla nasıl ödeme yapayım?" diyen acenteler, hal böyle olunca acentecilik belgesini satarak mali sorunlarına formül bulmaya çalışıyor.





ACENTELER ENTÜBE HALDE

TÜRSAB Hukuk Müşaviri İlker Ünsever, seyahat acentelerinin, son beş yıldır türlü zorluklarla mücadele ettiğini belirterek, "Ancak salgın öldürücü darbeyi yaptı. Son bir yıldır hem Kovid hem de bankaların baskılarıyla acenteler entübe oldu" dedi. Bankaların kredilerde işi yokuşa sürdüğünü anlatan Ünsever, "Hal böyle olunca acenteler de ellerindeki belgeleri satarak sorunlarını çözmeye çalışıyorlar. Ancak orada da işler bekledikleri gibi gitmiyor" diye konuştu.





70'E YAKIN BELGE DEVRİ GERÇEKLEŞTİ

Geçen yıl acentelerin belgelerine devir izni verildiğini hatırlatan Ünsever, "Ancak çıkan kanuna göre acente belgeleri unvanlarıyla birlikte devredilemiyor. Hal böyle olunca bu belgenin bir kıymeti kalmadı. Yani belgeyi alan kişi markayı alamıyor, yeni marka çalışmasına girmesi gerekiyor" dedi. Bu durumda seyahat acentesi açmak isteyen kişinin yeni belge almaya yöneleceğini belirten Ünsever, "Acente belgesi almak çok da zor değil. 70 bin TL veren belge alabiliyor" diye konuştu. Belge devri izninden sonra bine yakın acentenin belgesini devretmek istediğini belirten Ünsever, şimdiye kadar sadece 70'e yakın acente belge devrinin gerçekleştiği bilgisini verdi.