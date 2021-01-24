Bakanlık harekete geçti! Çatıdaki yağmur suyu boşa gitmeyecek

Yönetmelikle belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kurumlara, daha küçük parseller için de bu konuda zorunluluk getirebilmeleri yetkisi de verildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle, mevzuata uygun olarak yapımı tamamlanıp iskân alınmış bir binanın bir yapıda mevzuata aykırı olup yapı kayıt belgesi alınmış olan bir bağımsız bölüm bulunması halinde, diğer bağımsız bölümlerde tadilat yapılabilmesinin önü açıldı.