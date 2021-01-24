Annelere yarım mesai tam maaş! İşte başvuru şartları





YARI ÇALIŞMANIN ŞARTLARI NELERDİR?



1) İşçinin adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması.

2) Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması.

3) Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekiyor.