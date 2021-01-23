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GSS ve Bağ-Kur prim borcu olanlar dikkat! Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı

Son dakika haberine göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , () ve prim borcu olanların yıl sonuna kadar devlet hastaneleri ve hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edeceğini bildirdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.01.2021 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021
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GSS ve Bağ-Kur prim borcu olanlar dikkat! Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , () ve prim borcu olanların yıl sonuna kadar devlet hastaneleri ve hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edeceğini bildirdi.

Selçuk, Cumhurbaşkanı 'ın imzasıyla 'de yayımlanan kararı hesabından paylaşarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile GSS ve Bağ-Kur prim borcu olan vatandaşlarımız 31 Aralık 2021'e kadar devlet hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerinde sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecektir."

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