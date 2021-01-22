22 Ocak 2021, Cuma
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Vergi rekortmenlerinin içinde 8 kadın var! 67 kişi ismini gizlemeyi tercih etti

Vergi rekortmenleri arasında yer alarak kendisini saklamayı tercih edenler merak konusu oldu. İlk 100 rekortmen içinde 67’si ismini gizlerken, açıklananlardan 8’i kadın oldu. Listedeki sekiz kadından iki tanesi ise 'nden.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.01.2021
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Vergi rekortmenlerinin içinde 8 kadın var! 67 kişi ismini gizlemeyi tercih etti

Türkıye'nin 2019 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinde isimleri açıklananlar arasında 8 kadın mükellef yer alırken; ilk 100 isimden 67'sinin gizli olması dikkat çekti. İlk 10'da 5 isim gizli olurken; Türkiye'nin vergi şampiyonunun kim olduğu da öğrenilemedi.

Vatandaşlar vergi vermenin övünülecek bir konu olduğunu belirtirken; ismini gizleyenler de merak konusu oldu.

Kadın rekortmenler listesinde dikkati çeken isimlerden biri, ortaklarından oldu. Tara, 28 milyon 604 bin 509 liralık vergiyle listenin 13'üncü sırasında yer aldı.

İKİ SABANCI GİRDİ
Yönetim Kurulu Başkanı da listenin 42'nci sırasına yerleşti. Başkan Vekili da 11 milyon 772 bin 839 liralık vergiyle listenin 65'inci sırasında dikkati çekti.

Dereli Holding sahiplerinden , listenin 66'ncı sırasında yer aldı.

Listenin 74'üncü sırasında ise 'nden yer aldı. Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi de listenin 85'inci sırasına yerleşti.

Tara Holding ortaklarından Fatma Esra Tara Naamani listede öne çıkan isimlerden biri oldu. Yönetim Kurulu Üyesi de l95'inci sıra ile rekortmenler listesinde yer alan kadınlardan...

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