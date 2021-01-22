Vergi rekortmenlerinin içinde 8 kadın var! 67 kişi ismini gizlemeyi tercih etti
Vergi rekortmenleri arasında yer alarak kendisini saklamayı tercih edenler merak konusu oldu. İlk 100 rekortmen içinde 67’si ismini gizlerken, açıklananlardan 8’i kadın oldu. Listedeki sekiz kadından iki tanesi ise Sabancı Ailesi'nden.
Türkıye'nin 2019 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinde isimleri açıklananlar arasında 8 kadın mükellef yer alırken; ilk 100 isimden 67'sinin gizli olması dikkat çekti. İlk 10'da 5 isim gizli olurken; Türkiye'nin vergi şampiyonunun kim olduğu da öğrenilemedi.
Vatandaşlar vergi vermenin övünülecek bir konu olduğunu belirtirken; ismini gizleyenler de merak konusu oldu.
Kadın rekortmenler listesinde dikkati çeken isimlerden biri, Tara Holding ortaklarından Ceyda Lale Tara oldu. Tara, 28 milyon 604 bin 509 liralık vergiyle listenin 13'üncü sırasında yer aldı.
İKİ SABANCI GİRDİ
Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı da listenin 42'nci sırasına yerleşti. Esas Holding Başkan Vekili Emine Kamışlı da 11 milyon 772 bin 839 liralık vergiyle listenin 65'inci sırasında dikkati çekti.
Dereli Holding sahiplerinden Türkan Dereli, listenin 66'ncı sırasında yer aldı.
Listenin 74'üncü sırasında ise Sabancı Ailesi'nden Çiğdem Sabancı Bilen yer aldı. Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Suzan Sabancı Dinçer de listenin 85'inci sırasına yerleşti.
Tara Holding ortaklarından Fatma Esra Tara Naamani listede öne çıkan isimlerden biri oldu. ETİ Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Kanatlı Derbil de l95'inci sıra ile rekortmenler listesinde yer alan kadınlardan...