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Tarım ve Orman Bakanlığı taslak hazırladı! O sosların üretimi yasaklandı

'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı hazırlandı. Söz konusu değişikliğe göre ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, gibi ürünler üretilemeyecek.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
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Tarım ve Orman Bakanlığı taslak hazırladı! O sosların üretimi yasaklandı

Bakanlık tarafından 'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı hazırlandı.

Taslağın bu haliyle 'de yayımlanması halinde, ekşisine, nar, nar suyu, nar suyu konsantresi dışında gıda bileşeni eklenemeyecek.

Nar ekşisi olmadığı halde nar ekşisi izlenimi veren ürünler de nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, benzeri isimlerle üretilemeyecek.

Taslakta yer alan bir diğer hükümle de alkollü içkilerde kullanılan aroma vericilere ilişkin düzenleme yapılıyor.

Buna göre, görmüş kokteyl, alkollü içki ve bunların aromaları ile denatüran madde olsa bile tersiyer bütil alkol, alkollü içkilere aroma verici madde ya da bileşen olarak eklenemeyecek ve ürün isimlendirilmesinde kullanılamayacak. Bir alkollü içkinin ana aroma maddesi veya o alkollü içkiye özgü görseller başka bir içkiyi işaret edecek şekilde yer alamayacak.

Düzenlemeyle sanayi tipi üretimde kullanılması gereken bütil alkolün, gıda sanayisinde kullanılması da önlenmiş olacak.

Yönetmelik taslağının, kamuoyu görüşünün alınmasının ardından yayımlanması bekleniyor. Bu süreçte üreticilere geçiş süreci tanınması da öngörülüyor.

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