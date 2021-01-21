Tarım ve Orman Bakanlığı taslak hazırladı! O sosların üretimi yasaklandı

Buna göre, uluslararası kabul görmüş kokteyl, alkollü içki ve bunların aromaları ile denatüran madde olsa bile tersiyer bütil alkol, alkollü içkilere aroma verici madde ya da bileşen olarak eklenemeyecek ve ürün isimlendirilmesinde kullanılamayacak. Bir alkollü içkinin ana aroma maddesi veya o alkollü içkiye özgü görseller başka bir içkiyi işaret edecek şekilde yer alamayacak.