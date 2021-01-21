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Uşak’ta üretilen ödüllü "şeffaf deri" dünyaca ünlü markaların ilgisini çekiyor

'ta bir deri firmasının geliştirdiği ve birçok ödül kazanan 0,4 milimetre kalınlığındaki şeffaf deri, uluslararası markaların ürünlerinde kullanılmaya başlandı. Çeşitli işlemlerden geçirilen deriler, askılarda serilip, kurumaya bırakılıyor ve satışa hazır hale getiriliyor.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
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Uşak’ta üretilen ödüllü şeffaf deri dünyaca ünlü markaların ilgisini çekiyor

Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde (UKOSB) deri işleme sektöründe faaliyet gösteren Ahmet Kanay Deri firması, geleneksel deri ürünlerinden farklı malzemeler geliştirmek üzere çalışma başlattı.

DÜNYACA ÜNLÜ MARKALAR ŞEFFAF DERİNİN PEŞİNDE

desteğiyle deri mühendislerinin yürüttüğü proje sonucu 0,4 milimetre kalınlığında şeffaf deri geliştirildi.

fuarlarında tanıtılan ürün, ve 'daki deri fuarlarında yenilikçilik ödüllerine layık görüldü. Dünyaca ünlü markaların radarına giren şeffaf deri, giysi ve ayakkabılarda kullanılmaya başlandı.

İLGİ MEMNUNİYET VERİCİ

Firmanın Üretim Müdürü Taşer, Ar-Ge sürecinde hayli emek ve zaman harcadıkları şeffaf deriye gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

"ŞEFFAF DERİ İHRACATI 1 MİLYON DOLAR CİVARINDA"

Ürünün ses getireceğini tahmin ettiklerini, salgın sürecinin olumsuz etkisine rağmen ilk sonuçların gayet iyi olduğunu aktaran Taşer, şöyle konuştu: "Markalar bu ürünü ilk etapta ekstrem bir ürün olarak gördü.

Zamanla bununla ilgili iyi bir reklam yapıldı. Birkaç büyük firma deriyi kendi defilelerinde ve kreasyonlarında kullandı. Hem çanta hem ayakkabı hem de giysi olarak kullanıldı.

Defilelerinde şeffaf deriden imal edilen ürünleri ön plana çıkaran markalar oldu. Tabii ihracatımız da artmaya başladı.

Toplam ihracatımız 1 milyon dolar civarında. Şeffaf deri, bu ihracatımıza yüzde 30-40 civarında bir katkı sağlıyor. Bunun daha da artacağını düşünüyoruz."

İTALYAN MARKALARI İLK SIRADA

Şeffaf derinin yüksek maliyetli olması nedeniyle ilk etapta lüks markalara hitap ettiğini dile getiren Taşer, başta markaları olmak üzere 'nın önde gelen firmalarına ürün tedarik ettiklerini, , ve 'ye de ciddi satışlar yaptıklarını kaydetti.

"SALGIN DÖNEMİNDE YAVAŞLAMA YAŞADIK"

Taşer, "Salgın döneminde olduğumuz için biraz yavaşlama yaşadık.

Salgın bittikten sonra yeni defileler ve kreasyonlarla şeffaf derinin dünya modasında adından daha fazla söz ettireceğine inanıyoruz." diye konuştu.

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