21 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Ticaret Bakanlığı duyurdu: 81 ilde yapılan fahiş fiyat denetiminde 375 firmaya ceza kesildi

Son dakika: Ticaret Bakanlığı duyurdu: 81 ilde yapılan fahiş fiyat denetiminde 375 firmaya ceza kesildi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.01.2021 15:36
Güncelleme:21.01.2021 15:36
Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı, son dönemde vatandaşların fahiş fiyat artışlarına yönelik artan şikayet başvuruları üzerine başta gıda ve temel tüketim ürünlerinde olmak üzere saha denetimlerini artırdı. 81 ilde yapılan fahiş fiyat denetiminde 375 firmaya ceza kesildi.

Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı, son dönemde vatandaşların fahiş fiyat artışlarına yönelik artan şikayet başvuruları üzerine başta gıda ve temel tüketim ürünlerinde olmak üzere saha denetimlerini artırdı. 81 ilde yapılan fahiş fiyat denetiminde 375 firmaya ceza kesildi.

Son dakika: Ticaret Bakanlığı duyurdu: 81 ilde yapılan fahiş fiyat denetiminde 375 firmaya ceza kesildi SON DAKİKA: TİCARET BAKANLIĞI DUYURDU: 81 İLDE YAPILAN FAHİŞ FİYAT DENETİMİNDE 375 FİRMAYA CEZA KESİLDİ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Zeytinyağında mide bulandıran hile!
Zeytinyağında mide bulandıran hile!
Günde 5 milyon ekmek çöpe gidiyor
Günde 5 milyon ekmek çöpe gidiyor
Hidrolojik kuraklık nedir?
Hidrolojik kuraklık nedir?
Yürekleri ısıtan dua
Yürekleri ısıtan dua
81 ilde fahiş fiyat denetimi
81 ilde fahiş fiyat denetimi
3 kişi evde ölü bulundu
3 kişi evde ölü bulundu
Yine TikTok rezaleti! İğrenç görüntüler
Yine TikTok rezaleti! İğrenç görüntüler
Tarlasında gezerken gökten düştü!
Tarlasında gezerken gökten düştü!
Üzerinden 27 yıl geçti
Üzerinden 27 yıl geçti
Tacizci başkan eylemi
Tacizci başkan eylemi
Geceyi meteor aydınlattı
Geceyi meteor aydınlattı
Bu villada terslik var!
Bu villada terslik var!
Daha Fazla Video Göster