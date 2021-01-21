Son dakika: Ticaret Bakanlığı duyurdu: 81 ilde yapılan fahiş fiyat denetiminde 375 firmaya ceza kesildi

Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı, son dönemde vatandaşların fahiş fiyat artışlarına yönelik artan şikayet başvuruları üzerine başta gıda ve temel tüketim ürünlerinde olmak üzere saha denetimlerini artırdı. 81 ilde yapılan fahiş fiyat denetiminde 375 firmaya ceza kesildi.

Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı, son dönemde vatandaşların fahiş fiyat artışlarına yönelik artan şikayet başvuruları üzerine başta gıda ve temel tüketim ürünlerinde olmak üzere saha denetimlerini artırdı. 81 ilde yapılan fahiş fiyat denetiminde 375 firmaya ceza kesildi.