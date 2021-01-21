Onayın çıkması bekleniyor: Emekliye en az 4.500 TL!

Emekli maaşı 90 günlük süre içerisinde bağlanamayanların yazılı başvuru yaparak yararlandığı avansın tutarı 3 net asgari ücret, yani bu yıl için 8 bin 477 lira olurken; bu fırsatın mevcut emeklilere de 3 maaş tutarında uygulanması bekleniyor.