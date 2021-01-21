21 Ocak 2021, Perşembe
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İhtiyacı olana devletten 1.000 TL! Yardımdan kimler yararlanabilir?

İhtiyacı olanlara devlet 1.000 TL'lik yardım yapıyor. Pandemi sürecinde milyonlarca haneye ödenen 1.000 liralık sosyal yardım ödemeleri devam ediyor. e-Devlet üzerinden yapılan başvurularla vatandaşlara karşılıksız 1.000 liralık yardımlar ödeniyor. İşte üçüncü fazı sürdürülen yardımdan yararlanmak için bilinmesi gerekenler...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.01.2021
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İhtiyacı olana devletten 1.000 TL! Yardımdan kimler yararlanabilir?

Pandemi sürecinde milyonlarca haneye ödenen 1.000 liralık sosyal yardım ödemeleri devam ediyor.

e-Devlet üzerinden yapılan başvurularla vatandaşlara karşılıksız 1.000 liralık yardımlar ödeniyor.

İşte üçüncü fazı sürdürülen yardımdan yararlanmak için bilinmesi gerekenler:

KİMLER BAŞVURACAK?
Düzenli geliri olmayanlar, günlük yevmiye ile çalışan işsizler, her haneden bir kişi.

KİMLER ALAMAYACAK?
işçileri, memurlar, emekliler, kısa çalışma, işsizlik maaşı gibi desteklerden yararlananlar, daha önce destekten faydalananlar.

NASIL BAŞVURULACAK?
e-Devlet üzerinden sorular cevaplanarak başvurulacak.

HANGİ SORULAR SORULUYOR?
'Çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız işyerindeki durumunuz nedir? (, yevmiye, vs)', 'Aylık toplam geliriniz ne kadar?', 'Kiracı mısınız? Kiranız ne kadar?', ', elektrik ve doğalgaz faturanız kaç lira?'

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