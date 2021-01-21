İhtiyacı olana devletten 1.000 TL! Yardımdan kimler yararlanabilir?

HANGİ SORULAR SORULUYOR?

'Çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız işyerindeki durumunuz nedir? (ücretli, yevmiye, aile şirketi vs)', 'Aylık toplam geliriniz ne kadar?', 'Kiracı mısınız? Kiranız ne kadar?', 'Su, elektrik ve doğalgaz faturanız kaç lira?'

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