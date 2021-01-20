20 Ocak 2021, Çarşamba
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Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan Rusya açıklaması: Domateste kota 250 bin tona yükseltildi

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı , "'nın ihracatımıza yönelik uyguladığı kota 200 bin tondan 250 bin tona yükseltildi" açıklamasını yaptı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
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Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan Rusya açıklaması: Domateste kota 250 bin tona yükseltildi

SON DAKİKA: Twitter'dan açıklama yapan Ticaret Bakanı , "Rusya'nın domates ihracatımıza yönelik uyguladığı kota 200bin tondan 250bin tona yükseltildi." dedi.

"10 GÜN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK"

Pekcan, açıklamasında, "Rusya'nın konuya ilişkin Kararnamesinin onay süreci tamamlandı ve kararname az önce yayımlandı. Kararname 10 gün sonra yürürlüğe girecek." cümlelerine yer verdi.

"HAYIRLI OLSUN"

Bakan Pekcan karar için "Çiftçilerimize, ihracatçımıza hayırlı olsun." mesajını paylaştı.

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