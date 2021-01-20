Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan Rusya açıklaması: Domateste kota 250 bin tona yükseltildi
Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Rusya'nın domates ihracatımıza yönelik uyguladığı kota 200 bin tondan 250 bin tona yükseltildi" açıklamasını yaptı.
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SON DAKİKA: Twitter'dan açıklama yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Rusya'nın domates ihracatımıza yönelik uyguladığı kota 200bin tondan 250bin tona yükseltildi." dedi.
"10 GÜN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK"
Pekcan, açıklamasında, "Rusya'nın konuya ilişkin Kararnamesinin onay süreci tamamlandı ve kararname az önce yayımlandı. Kararname 10 gün sonra yürürlüğe girecek." cümlelerine yer verdi.
"HAYIRLI OLSUN"
Bakan Pekcan karar için "Çiftçilerimize, ihracatçımıza hayırlı olsun." mesajını paylaştı.