Türkiye 2020'de 17,1 milyar dolarlık makine ihraç etti

"MAKİNE SEKTÖRÜ EN HIZLI TOPARLANAN BİRKAÇ ÜLKEDEN BİRİYİZ"

Kutlu Karavelioğlu, bu yıl şartların oluşması halinde sektörün yüzde 10 büyüyebileceğini ancak ihracatta yakalanan tonaj rakamına ulaşılmasının zor olduğunu belirtti.

Makine üretiminin dünya genelinde yüzde 5 daraldığı yılda Türk makine sanayisinin üretiminin yüzde 7 arttığını aktaran Karavelioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üretimdeki artış büyük bir ivme yakalandığının işareti. Makine sektörü en hızlı toparlanan birkaç ülkeden biriyiz. Küresel makine ve teçhizat yatırımlarının salgın öncesi seviyesine gelecek yıl ortasında ulaşacağı tahminleri henüz iyileştirilmedi. Fakat ne olursa olsun, biz belirsizliklerin hakim olacağı bu süreci de önemli kazanımlarla geçireceğiz ve ihracat performansımızla rakiplerimizden ayrışmaya devam edeceğiz."

Karavelioğlu, Türk makine sektöründe yüzde 50 seviyelerine kadar düşen kapasite kullanım oranlarının yüzde 72'ye çıktığını, en zorlu koşullar altında dahi Türkiye'nin toplam ihracatı içindeki paylarını artırarak yüzde 11'e yaklaştırdıklarını, makine imalatçılarının büyük bir alkışı hak ettiğini belirtti.