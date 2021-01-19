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Bakan Pekcan: Müteahhitlik sektörümüz 128 ülkede 418,7 milyar dolarlık projeleri üstlendi

Son dakika haberine göre... Ticaret Bakanı , " sektörümüz bugün itibarıyla dünyanın 128 farklı ülkesinde 418,7 milyar değerinde 10 bin 525 proje üstlenmiş bulunmaktadır." dedi.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 19.01.2021 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021
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Bakan Pekcan: Müteahhitlik sektörümüz 128 ülkede 418,7 milyar dolarlık projeleri üstlendi

Son dakika haberine göre... Ticaret Bakanı sektörü ile ilgili önemli açıklamalarda bulunudu. Pekcan "Bugün itibarıyla dünyanın 128 farklı ülkesinde 418,7 milyar dolar değerinde 10 bin 525 proje üstlenmiş bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

2020 PROJE BEDELLERİ

Bakan Pekcan, "Müteahhitlik firmalarımızın 2020 yılında üstlendiği işlerin proje bedeli an itibarıyla 14,4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmıştır." dedi.

BÜYÜK BAŞARI

Pekcan, "(Türk müteahhitlerinin yurt dışında üstlendiği projeler) Mart 2020'den itibaren Kovid-19 salgınının küresel ölçekte yaşattığı daraltıcı etkilere bağlı olarak tüm ülkelerin kısa vadeli yatırım politikalarını ertelemesine rağmen elde edilmiş önemli ve takdire şayan bir başarı olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Ticaret Bakanı Pekcan, "Kovid-19'un etkisini göz önünde bulundurarak 2021'de beklentimiz toplam müteahhitlik proje büyüklüğünün 15 milyar dolar seviyesini aşmasıdır." şeklinde konuştu.

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