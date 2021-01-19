Bakan Pekcan: Müteahhitlik sektörümüz 128 ülkede 418,7 milyar dolarlık projeleri üstlendi

2020 PROJE BEDELLERİ

Bakan Pekcan, "Müteahhitlik firmalarımızın 2020 yılında üstlendiği işlerin proje bedeli an itibarıyla 14,4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmıştır." dedi.

BÜYÜK BAŞARI

Pekcan, "(Türk müteahhitlerinin yurt dışında üstlendiği projeler) Mart 2020'den itibaren Kovid-19 salgınının küresel ölçekte yaşattığı daraltıcı etkilere bağlı olarak tüm ülkelerin kısa vadeli yatırım politikalarını ertelemesine rağmen elde edilmiş önemli ve takdire şayan bir başarı olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.