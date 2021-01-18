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Son dakika: Sakarya Gaz Sahası'ndaki ilk derin deniz tespit kuyusu Türkali-1'deki çalışmalar tamamlandı

Son dakika haberine göre 'ndaki ilk derin deniz tespit kuyusu -1'deki çalışmalar 77 günün ardından tamamlandı. , 2 Kasım 2020'de ulaştığı kuyusundaki sondajına 5 Kasım'da başlamıştı.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 18.01.2021 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021
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Son dakika: Sakarya Gaz Sahası'ndaki ilk derin deniz tespit kuyusu Türkali-1'deki çalışmalar tamamlandı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Fatih sondaj gemisi Türkali-1 kuyusunda 3 bin 920 metre derinliğe kadar sondaj yaptı.


Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz keşfinden sonra sondajı yapılan ilk derin deniz tespit kuyusu olan Türkali-1'deki çalışmalar 77 günde başarıyla tamamlandı.

Fatih sondaj gemisi, 2 Kasım 2020'de ulaştığı Türkali-1 kuyusundaki sondajına 5 Kasım'da başlamıştı.

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Fatih sondaj gemisi Türkali-1 kuyusuna ulaştı FATİH SONDAJ GEMİSİ TÜRKALİ-1 KUYUSUNA ULAŞTI

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