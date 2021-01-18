TÜİK rakamları sevindirdi! KOBİ'lerin cirosu 10 yılda yaklaşık 5 katına çıktı

Türkiye İstatistik Kurumunun 2009-2019 dönemini kapsayan KOBİ İstatistikleri Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, 2009'da 2 milyon 625 bin olan KOBİ girişim sayısı, 2019'da 3 milyon 221 bine çıktı. Ölçek dağılımına bakıldığında KOBİ'lerin 2 milyon 979 binini mikro, 208 binini küçük ve 34 binini orta ölçekli girişimler oluşturdu.

KOBİ'lerin içinde 2019 itibarıyla mikro işletmelerin oranı yüzde 92,5, küçük işletmelerin oranı yüzde 6,4 ve orta ölçekli işletmelerin oranı yüzde 1,1 olarak belirlenirken, KOBİ'lerin ülkedeki tüm girişimler içindeki payı yüzde 99,8 olarak hesaplandı.