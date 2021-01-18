18 Ocak 2021, Pazartesi
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Emekliye 2.550 TL! Bankalar promosyon için sıraya girdi

Emeklinin promosyonuyla ilgili flaş gelişme... için maaşlara göre 1.500 liradan 2.550 liraya kadar promosyon ödeniyor. Mevcut ve yeni emeklilere promosyon fırsatı bu yıl da sürüyor. Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, hiçbir şartsız tutarı bin 600 liraya yükseltenler var. Kampanyalarla tutar 2 bin 550 liraya kadar çıkabiliyor... Peki, Akbank, Halkbank, DenizBank, Garanti BBVA, Ziraat, Vakıfbank emeklilere ne kadar promosyon veriyor? 2021'de promosyon ücretlerinde ne kadar artış olacak? İşte ücreti ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.01.2021
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Emekliye 2.550 TL! Bankalar promosyon için sıraya girdi

Emekliler, dul ve yetimlere promosyon fırsatı bu yıl da sürecek. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ya da yeni aylığı bağlananlar bankaya başvurusunu yapıp ödemesini alacak.



Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, isteyenler kampanyalardan yararlanıp daha fazla para alabilecek.



İşte bazı bankaların şu an uyguladığı kampanyalarla verdikleri ödemeler:



KİM, NE VERİYOR?

- AKBANK: 850, 1.050, 1.250 lira.



- DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira.

- FİBABANKA: 500, 625, 750 lira.



- GARANTİ BBVA: 800, 1.000, 1.200 lira.

- HALKBANK: 500, 625, 750 lira.



- ING: 500, 625, 750 lira. Ayrıca Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira, 36 ayda 1.800 lira.

- İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira.



- QNB FİNANSBANK: 1.000, 1.300, 1.600 lira.

- ŞEKERBANK: 650, 800, 1.000 lira. Ayrıca 1.000 liralık kredi kartı alışverişine 200 lira bonus.



- VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira.

- YAPI KREDİ: 1.000, 1.250, 1.500 lira.



- ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 lira.

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