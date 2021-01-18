Emekliye 2.550 TL! Bankalar promosyon için sıraya girdi
Emeklinin promosyonuyla ilgili flaş gelişme... Emekli için maaşlara göre 1.500 liradan 2.550 liraya kadar promosyon ödeniyor. Mevcut ve yeni emeklilere promosyon fırsatı bu yıl da sürüyor. Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, hiçbir şartsız tutarı bin 600 liraya yükseltenler var. Kampanyalarla tutar 2 bin 550 liraya kadar çıkabiliyor... Peki, Akbank, Halkbank, DenizBank, Garanti BBVA, Ziraat, Vakıfbank emeklilere ne kadar promosyon veriyor? 2021'de promosyon ücretlerinde ne kadar artış olacak? İşte emekli promosyon ücreti ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
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Emekliler, dul ve yetimlere promosyon fırsatı bu yıl da sürecek. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ya da yeni emekli aylığı bağlananlar bankaya başvurusunu yapıp ödemesini alacak.
- ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 lira.
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