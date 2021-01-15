İŞKUR'dan gençlere iş desteği! Eğitime katılanlar günlük 100 TL harçlık alacak
İŞKUR meslek kurslarına katılanlara 100 liraya kadar harçlık veriyor ve meslek sahibi yapıyor. İŞKUR Türkiye'nin gençlerine 2021 yılında da iş bulmak için kurs desteğinde bulunacak. Geçen yıl 423 bin kişinin katıldığı meslek kursları ve işbaşı eğitim programları bu yıl da devam edecek. Katılımcılar günlük 100 liraya kadar harçlık alacak.
İŞKUR Türkiye'nin gençlerine 2021 yılında da iş bulmak için kurs desteğinde bulunacak.
Geçen yıl 423 bin kişinin katıldığı meslek kursları ve işbaşı eğitim programları bu yıl da devam edecek.
Katılımcılar günlük 100 liraya kadar harçlık alacak
İŞKUR'un düzenlediği meslek kurslarına katılan gençler, hem iş öğrenirken, hem de bu sürede cep harçlığı alabiliyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 020'de 423 bin kişinin mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarından yararlandığını belirterek, "Bu yıl da artan bir ivmeyle vatandaşlar aktif işgücü piyasası programlarından yararlandırılacak" dedi.
KADINLAR FAZLA
2020'de düzenlenen mesleki eğitim kurslarından 87 bin, işbaşı eğitim programlarından 336 bin kişinin faydalandığını anlatan Bakan Selçuk, "Katılanların yüzde 52'si kadınlardan oluşuyor.
Gençler de yoğun bir şekilde bu programlardan yararlanıyor.
Toplam katılımcıların yüzde 47'sini 24 yaş ve altında yer alan gençler oluşturuyor.
SAĞLIK PRİMİ VAR
İşbaşI eğitim programlarına ve meslek kurslarına katılanların Genel Sağlık Sigortası primi ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi İŞKUR tarafından karşılanıyor.