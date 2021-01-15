Evde çalışarak emekli olabilmek mümkün! İşte vergisiz esnaflık ile erken emeklilik

İŞÇİ ÇALIŞTIRANA İNDİRİM

Tebliğ taslağında, bankalar tarafından yapılacak işlemler de belirlendi. Buna göre, Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi ibraz edenlere, hasılatın yatırılacağı ticari bir hesap açılacak. Bankalar, bu ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla yüzde 4 oranında gelir vergisi tevkifatı yapacak ve bir aya ilişkin aktarılan tutarlar üzerinden tevkif edilen vergileri, muhtasar beyannameyle beyan edip ödeyecek. Uygulamadan yararlanan kişilerin bir veya üzeri işçi çalıştırdığı durumlarda tevkifat oranı yüzde 2 olarak uygulanacak.