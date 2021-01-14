Son dakika: ‘Birlikte fiyat artırma’ soruşturması tamamlandı! 34 un üreticisine 25 milyon lira ceza





Oy birliği ile alınan kararla, kanunun idari para cezalarını belirleyen 16. maddesi uyarınca 1.240 liradan 8 milyon 256 bin liraya kadar cezalar verildi. Buna göre en yüksek ceza 8 milyon 256 bin 092 lira ile Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AŞ'ye kesildi. Ardından en yüksek cezalar Kozlu Gıda İmalat Sanayi AŞ'ye 5 milyon 629 bin 374 lira, Pak Petrol Ürünleri Gıda ve İnşaat'a 1 milyon 494 bin 48 lira, Unsan Un Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 1 milyon 329 bin 406 lira ve Usta Un Gıda Motorlu Araçlar AŞ'ye 835 bin 62 lira olarak verildi.