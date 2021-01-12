Son dakika: Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi! İki ay süreyle...

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık çalışanlarına ek ödeme için yeni bir karar alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sağlık çalışanlarına 1 Kasım 2020'den geçerli olmak üzere iki ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.