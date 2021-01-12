12 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi! İki ay süreyle...

Son dakika: Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi! İki ay süreyle...

Son dakika haberi... Sağlık çalışanlarına 1 Kasım'dan geçerli olmak üzere iki ay süreyle ek ödeme yapılabilecek. Ek ödeme yapılacak sağlık çalışanlarının kapsamını belirleyecek. Yeni kararla birlikte ek ödeme imkanı, Kasım ve Aralık aylarında da uzatılmış oldu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.01.2021 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021
ABONE OL

SON DAKİKA HABERİ: için yeni bir karar alındı. 'de yayımlanan karara göre, sağlık çalışanlarına 1 Kasım 2020'den geçerli olmak üzere iki ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.

Ek ödeme yapılma kararı alınması halinde yer veya personel yönünden kapsamını belirleyecek.

Ödemenin toplam tutarı, tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

Sağlık personeline ek ödeme yapılabilmesine yönelik bir önceki karar, Ağustos Eylül Ekim 2020 ayları için alınmış ve yürürlüğe girmişti.

Yeni kararla birlikte ek ödeme imkanı, Kasım ve Aralık aylarında da uzatılmış oldu.

SON DAKİKA | Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi SON DAKİKA | SAĞLIK ÇALIŞANLARINA EK ÖDEME MÜJDESİ

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA