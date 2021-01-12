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Bağ-Kur'lular dikkat! Emeklilikte büyük ihya fırsatı

'luya emeklilik fırsatı... Milyonlarca vatandaş yapılandırma yasası ile rahat nefes alırken, binlerce Bağ- Kur’luya da emeklilik fırsatı doğdu. Emeklilik için daha önce durdurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar, bunları yapılandırma kapsamında ihya edebilecek. İşte emeklilikte ihya fırsatının detayları...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.01.2021
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Bağ-Kur'lular dikkat! Emeklilikte büyük ihya fırsatı

Milyonlarca vatandaş yapılandırma yasası ile rahat nefes alırken, binlerce Bağ- Kur'luya da emeklilik fırsatı doğdu.

Emeklilik için daha önce durdurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar, bunları yapılandırma kapsamında ihya edebilecek.

Daha önce yapılan düzenlemelerde borçları silinerek hizmet süreleri durdurulan 'lular, bu süreleri yeniden kullanabilecek.

NASIL HESAPLANACAK?

İhya işlemi için başvurular 1 Aralık'ta başlarken, tarihine kadar sürecek.

Başvurular 'na yapılacak.

Prim borcu asılları Yİ-ÜFE ile güncellenerek yeni tutar hesaplanacak.

Hesaplanan tutarın 31 Mart'a kadar ödenmesi halinde durdurulan süreler ihya edilecek.

Vefat eden Bağ-Kur'luların yakınları yetim aylığı için başvurabilecek.

YÜZDE 69'LUK AVANTAJ


Ocak 2009 ile 31 Aralık 2010 tarihleri arasında sigortalılık süresi durdurulanların bu süreyi ihya için ödeyeceği prim tutarı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 29 bin 621 lira.

Yapılandırmaya başvurulması durumunda aynı sürenin ihyası için 8 bin 977 lira ödenecek.

Bu da yüzde 69.6 indirim anlamına geliyor.

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