Otomobil satışında büyük hareketlilik! Lüks oto tam gaz
Otomobil satışında büyük hareketlilik var. Türkiye, pandemi sürecinde Avrupa’dan pozitif ayrışarak otomotiv satışlarını artıran tek ülke oldu. Avrupa’da satışlar düşerken, Türkiye otomotiv pazarı 2020’yi yüzde 61.3 artışla 772 bin 788 adet ile tamamladı. Yaşanan hareketlilikten lüks ve ultra lüks segment de nasibini aldı.
Avrupa'da satışlar düşerken, Türkiye otomotiv pazarı 2020'yi yüzde 61.3 artışla 772 bin 788 adet ile tamamladı. Yaşanan hareketlilikten lüks ve ultra lüks segment de nasibini aldı.
Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin verilerine göre; 2019'da ultra lüks F segmentte 2 bin 946 otomobil satılırken, 2020'de bu sayı yüzde 46.2 oranında artışla 4 bin 306 adede ulaştı.
2019'da 8 bin 852 adet olan lüks E segmentteki otomobil satışı ise 2020'de yüzde 69.7 artışla 15 bin 19 adet olarak gerçekleşti.
'KAMPANYALI BİR YIL OLACAK'
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, "2021'de satışların aynı enerjide devam etmesi için kampanyaların ağırlıkta olduğu, satışların kampanyalarla süslendiği bir seneyi hep birlikte yaşayabiliriz" dedi.
Şahsuvaroğlu, 2021'in 750-800 bin bandında kapatılabileceğini söyledi.