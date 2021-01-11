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Haberler Ekonomi Haberleri Altındaki hareketliliğe dikkat! Altın yükselir mi düşer mi? Yatırımcılar ne yapmalı? A Haber'de anlattı

Altındaki hareketliliğe dikkat! Altın yükselir mi düşer mi? Yatırımcılar ne yapmalı? A Haber'de anlattı

Son dakika altın haberleri... Altındaki hareketliliğe dikkat! Altın ne kadar oldu? Altın nasıl yükseliyor? Fiyat nasıl belirleniyor? Yatırımcılar ne yapmalı? Altın yükselir mi düşer mi? Altın almalı mı satmalı mı? ekonomi müdürü , canlı yayınında yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.

EKONOMİ A Haber
Giriş Tarihi: 11.01.2021 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021
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Altındaki hareketliliğe dikkat! Altın yükselir mi düşer mi? Yatırımcılar ne yapmalı? A Haber'de anlattı

Son dakika altın haberleri... Altındaki hareketliliğe dikkat! Altın ne kadar oldu? Altın nasıl yükseliyor? Fiyat nasıl belirleniyor? Yatırımcılar ne yapmalı? Altın yükselir mi düşer mi? Altın almalı mı satmalı mı?

Altındaki hareketliliğe dikkat! Altın yükselir mi düşer mi? Yatırımcılar ne yapmalı? A Haber'de anlattı

Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.

Altındaki hareketliliğe dikkat! Altın yükselir mi düşer mi? Yatırımcılar ne yapmalı? A Haber'de anlattı

ÜRETİLEN ALTIN

- MÜCEVHER KULLANIMI: %78

- ENDÜSTRİ VE TIP KULLANIMI: %12

- FİNANSAL İŞLEMLER: %10

Altındaki hareketliliğe dikkat! Altın yükselir mi düşer mi? Yatırımcılar ne yapmalı? A Haber'de anlattı

ALTIN NASIL YÜKSELİYOR?

- GÜVENLİ LİMAN ALGISI

- YÜKSELECEK SPEKÜLASYONU

Altındaki hareketliliğe dikkat! Altın yükselir mi düşer mi? Yatırımcılar ne yapmalı? A Haber'de anlattı

BİZDE FİYAT NASIL BELİRLENİYOR?

- ONS FİYATI DOLAR OLARAK BELİRLENİYOR

- İÇERDE GRAM ALTIN DOLARLA DEĞİŞİYOR

- 1 ONS= 31,10 GRAM

Altındaki hareketliliğe dikkat! Altın yükselir mi düşer mi? Yatırımcılar ne yapmalı? A Haber'de anlattı

YATIRIMCI NE YAPMALI?

- YATIRIM AMAÇLI ALIRKEN TAKI ALMAYIN

- ZİYNET ALTINDA İŞÇİLİK FARKI OLUR UNUTMAYIN

- BİLDİĞİNİZ ESNAFI SEÇİN İNTERNETTEN ALMAYIN

Altındaki hareketliliğe dikkat! Altın yükselir mi düşer mi? Yatırımcılar ne yapmalı? A Haber'de anlattı

- FİZİKİ ALTIN ALMADAN BANKALARDA HESAP SAÇABİLİRSİNİZ

- ALIM SATIM ARASINDAKİ FARKI UNUTMAYIN

- TAKI ALIRKEN TSE BELGESİ İSTEYİN

Altındaki hareketliliğe dikkat! Altın yükselir mi düşer mi? Yatırımcılar ne yapmalı? A Haber'de anlattı

- FATURASIZ ALTIN ALMAYIN

- KREDİ İLE ALTIN ALMAYIN

Altındaki hareketliliğe dikkat! Altın yükselir mi düşer mi? Yatırımcılar ne yapmalı? A Haber'de anlattı

EVDEKİ ALTINI KORUYUN

- EKONOMİYE KAZANDIRILIRSA, GÜVENCE VE KORUMA KAZANACAK

- ALTIN TEMİNATIYLA KREDİBİLİTE ARTACAK

- ALTIN HESAPTA AYRICA NEMALANACAK

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