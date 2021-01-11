Altındaki hareketliliğe dikkat! Altın yükselir mi düşer mi? Yatırımcılar ne yapmalı? A Haber'de anlattı
Son dakika altın haberleri... Altındaki hareketliliğe dikkat! Altın ne kadar oldu? Altın nasıl yükseliyor? Fiyat nasıl belirleniyor? Yatırımcılar ne yapmalı? Altın yükselir mi düşer mi? Altın almalı mı satmalı mı? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.
Son dakika altın haberleri... Altındaki hareketliliğe dikkat! Altın ne kadar oldu? Altın nasıl yükseliyor? Fiyat nasıl belirleniyor? Yatırımcılar ne yapmalı? Altın yükselir mi düşer mi? Altın almalı mı satmalı mı?
Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.
ÜRETİLEN ALTIN
- MÜCEVHER KULLANIMI: %78
- ENDÜSTRİ VE TIP KULLANIMI: %12
- FİNANSAL İŞLEMLER: %10
ALTIN NASIL YÜKSELİYOR?
- GÜVENLİ LİMAN ALGISI
- YÜKSELECEK SPEKÜLASYONU
BİZDE FİYAT NASIL BELİRLENİYOR?
- ONS FİYATI DOLAR OLARAK BELİRLENİYOR
- İÇERDE GRAM ALTIN DOLARLA DEĞİŞİYOR
- 1 ONS= 31,10 GRAM
YATIRIMCI NE YAPMALI?
- YATIRIM AMAÇLI ALIRKEN TAKI ALMAYIN
- ZİYNET ALTINDA İŞÇİLİK FARKI OLUR UNUTMAYIN
- BİLDİĞİNİZ ESNAFI SEÇİN İNTERNETTEN ALMAYIN
- FİZİKİ ALTIN ALMADAN BANKALARDA HESAP SAÇABİLİRSİNİZ
- ALIM SATIM ARASINDAKİ FARKI UNUTMAYIN
- TAKI ALIRKEN TSE BELGESİ İSTEYİN
- FATURASIZ ALTIN ALMAYIN
- KREDİ İLE ALTIN ALMAYIN
EVDEKİ ALTINI KORUYUN
- EKONOMİYE KAZANDIRILIRSA, GÜVENCE VE KORUMA KAZANACAK
- ALTIN TEMİNATIYLA KREDİBİLİTE ARTACAK
- ALTIN HESAPTA AYRICA NEMALANACAK