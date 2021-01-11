EXPO film stüdyosuna dönüyor! Jason Statham Antalya'ya geliyor!

"FALEZLERE HAYRAN KALDILAR"

Film çekimi için oyuncular önümüzdeki günlerde Antalya'ya gelecek. Yapım ekibinin sadece EXPO alanında değil, kentin farklı noktalarında da çekim yapacağını kaydeden Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Başkanı Behiç Özdemir, "Bölgeyi incelediler, Kaleiçi ve Karaalioğlu Parkı ve falezlerin özgün dokusuna hayran oldular. Kaleiçi, koruma altında özel bir antik şehir olduğu için ilgili birimlere bilgi verildi ve onay istendi. Film ekibinin başvuru yazısına göre Kaleiçi çekimleri 8 Şubat'tan itibaren başlayacak."