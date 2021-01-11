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Videolar Ekonomi Videoları Altın fiyatları ne kadar? Altın almalı mı satmalı mı? Altındaki hareketliliğe dikkat! Uzman isim canlı yayında anlattı

Altın fiyatları ne kadar? Altın almalı mı satmalı mı? Altındaki hareketliliğe dikkat! Uzman isim canlı yayında anlattı

A Haber
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Giriş: 11.01.2021 10:09
Güncelleme:11.01.2021 10:21
Son dakika altın haberleri... Altındaki hareketliliğe dikkat! Altın ne kadar oldu? Altın nasıl yükseliyor? Fiyat nasıl belirleniyor? Yatırımcılar ne yapmalı? Altın yükselir mi düşer mi? Altın almalı mı satmalı mı? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.

Son dakika altın haberleri... Altındaki hareketliliğe dikkat! Altın ne kadar oldu? Altın nasıl yükseliyor? Fiyat nasıl belirleniyor? Yatırımcılar ne yapmalı? Altın yükselir mi düşer mi? Altın almalı mı satmalı mı? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.

Altındaki hareketliliğe dikkat! Altın yükselir mi düşer mi? Yatırımcılar ne yapmalı? A Haberde anlattı ALTINDAKİ HAREKETLİLİĞE DİKKAT! ALTIN YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ? YATIRIMCILAR NE YAPMALI? A HABER'DE ANLATTI
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