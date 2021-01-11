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Altın fiyatları ne kadar? Altın almalı mı satmalı mı? Altındaki hareketliliğe dikkat! Uzman isim canlı yayında anlattı
Son dakika altın haberleri... Altındaki hareketliliğe dikkat! Altın ne kadar oldu? Altın nasıl yükseliyor? Fiyat nasıl belirleniyor? Yatırımcılar ne yapmalı? Altın yükselir mi düşer mi? Altın almalı mı satmalı mı? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.
Son dakika altın haberleri... Altındaki hareketliliğe dikkat! Altın ne kadar oldu? Altın nasıl yükseliyor? Fiyat nasıl belirleniyor? Yatırımcılar ne yapmalı? Altın yükselir mi düşer mi? Altın almalı mı satmalı mı? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.