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Son dakika: New York borsası yükselişle kapandı

Son dakika haberi... borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Endekslerdeki pozitif seyirde, 'de çarşamba günü 'ın seçim zaferinin tescillenmesinin ardından daha fazla ekonomik destek sağlanacağına ilişkin beklentilerin artması etkili oldu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.01.2021 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021
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Son dakika: New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,18 artışla 31.097,97 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,57 artarak 3.825,30 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,03 yükselişle 13.201,98 puana çıktı.

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Endekslerdeki pozitif seyirde, ABD'de çarşamba günü Joe Biden'ın seçim zaferinin tescillenmesinin ardından daha fazla ekonomik destek sağlanacağına ilişkin beklentilerin artması etkili oldu.

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ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, yönetiminde sağlanacak ekonomik destek paketinin "trilyon dolar" seviyesinde olacağını bildirdi.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre tarım dışı istihdam geçen ay beklentilerin aksine 140 bin kişi azaldı, işsizlik oranı ise yüzde 6,7 oldu.

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