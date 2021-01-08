THY'den yeni uygulama: 'Dr. Öz ile TK Extra Care'! Tanıtım videosunda Mehmet Öz rol aldı

Konuyla ilgili olarak resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Uçuş güvenliğinizi her şeyden fazla önemsiyoruz. Bu nedenle, standartların ötesine geçiyor ve yolculuğunuzun her anı için yüksek standartlara sahip bir koruma protokolü olan Dr. Öz ile TK Extra Care uygulamamızı sunuyoruz.