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THY'den yeni uygulama: 'Dr. Öz ile TK Extra Care'! Tanıtım videosunda Mehmet Öz rol aldı

'nın () yeni uygulaması olan ve ünlü  cerrah 'ün rol aldığı "Dr. Öz ile "  güvenli seyahat programı tanıtım videosu yayınlandı. THY'nin internet sitesinden yayınlanan videoda koronavirüs salgını nedeniyle uçuşlarda alınması gereken tedbirler yer alıyor.

EKONOMİ DHA
Giriş Tarihi: 08.01.2021 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
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THY'den yeni uygulama: 'Dr. Öz ile TK Extra Care'! Tanıtım videosunda Mehmet Öz rol aldı

televizyon yapımlarına verilen sahibi "The Dr. Oz Show" adlı sağlık talk şovuyla 'de milyonların tanıdığı , 'nin yeni uygulaması 'Dr. Öz ile ' için kamera karşısına geçti.

4 dakikalık videoda, koronavirüs önlemleri kapsamında yolcuların seyahatlerinde yapması gerekenler ve THY'nin uçaklarda aldığı hijyen tedbirleri de yer aldı.

Konuyla ilgili olarak resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Uçuş güvenliğinizi her şeyden fazla önemsiyoruz. Bu nedenle, standartların ötesine geçiyor ve yolculuğunuzun her anı için yüksek standartlara sahip bir koruma protokolü olan Dr. Öz ile TK Extra Care uygulamamızı sunuyoruz.

Sağlıklı ve güvenli bir uçuş deneyiminin sizi beklediği koruma protokolümüz beş adımdan oluşuyor; uçuş öncesi, havalimanı, uçağa biniş, uçak içi ve uçaktan iniş. TK Extra Care ile yolculuğunuzun her adımında sağlığınız yüksek standartlarla korunuyor.

Aldığımız tüm önlemleri en ince ayrıntısına kadar düşünüyoruz. Diğer sorularınız için hijyen uzmanlarımıza danışabilir, yeni uçuş kriterlerimiz doğrultusunda Türk Hava Yolları ile güvenle uçabilirsiniz" denildi.

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