Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Afrika ile birlikte üretmek, ilerlemek ve zenginleşmek arzusundayız" sözlerinin Türkiye'nin başlattığı Afrika açılımının özünü oluşturduğunu belirterek, Afrika'ya sadece bir pazar olarak bakmayan Türk şirketlerinin büyük yatırımlara imza attıklarını, Afrika'nın pek çok ülkesinde yüz binlerce kişinin Türk şirketlerince istihdam edildiğini paylaştı.

Türkiye'nin Afrika açılımında en önemli ülkelerden birinin Cezayir olduğunu vurgulayan Özdemir Göktaş, Türkiye'nin Afrika'daki yatırımlarının önemli bir kısmının Cezayir'de bulunduğuna, Türk şirketlerinin Cezayir'de 25 bine yakın kişiye istihdam sağladıklarına işaret etti. Büyükelçi, bu rakamların Türkiye'nin Cezayir'in geleceğine ve potansiyeline duyduğu güvenin en açık ifadesi olduğunun altını çizdi.