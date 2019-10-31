31 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Boeing CEO’su özür diledi: Hata yaptık üzgünüz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.10.2019
BOEİNG CEO’SU ÖZÜR DİLEDİ: HATA YAPTIK ÜZGÜNÜZ

merkezli havacılık şirketi Boeing'in 'su , ve Etiyopya'da düşen ve 346 kişinin ölümüne neden olan iki 737 Max uçağının üretiminde hata yaptıklarını kabul ederek özür diledi.

ABD merkezli havacılık şirketi Boeing'in CEO'su Dennis Muilenburg, ve Etiyopya'da düşen ve 346 kişinin ölümüne neden olan iki 737 Max uçağının üretiminde hata yaptıklarını kabul ederek özür diledi. Senatosu Ticaret Komitesi'nde uçaklar hakkında ifade veren Muilenburg, uçak kazalarında hayatını kaybedenlerin ailelerinden özür dileyerek, "Hatalar yaptık, bazı şeyleri yanlış yaptık. Üzgünüz" dedi. Muilenburg sorunları düzeltmek için çalıştıklarını söyledi. Kazanın ardından 'nin de aralarında bulunduğu birçok ülke, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını durdurmuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN