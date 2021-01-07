Altınların bankacılık sisteminde de bir karşılığı var. Altını Merkez Bankası ya da her hangi bir banka kasasına koyduğunuzda kaydi para oluşturma anlamında var olan mevcut değerinin kat kat üstüne, hatta bazen 14 kat üstüne de çıkabiliyor." şeklinde konuşmuştu.

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