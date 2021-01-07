Bakan Dönmez: Altın üretimimiz Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı
Son dakika haberine göre... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Altın üretimimiz geçen yıl sonunda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 42 tona ulaştı. Ekonomimize 2,4 milyar dolar katkı sağladık." dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Altın Madencileri Derneği temsilcilerini kabul etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez burada yaptığı konuşmada, "Altın üretimimiz geçen yıl sonunda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 42 tona ulaştı. Ekonomimize 2,4 milyar dolar katkı sağladık." ifadelerini kullandı.
3.5 MİLYON ONSLUK REZERV
Geçtiğimiz aralık içerisinden Karadeniz'de bulunan 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin ardından bir iyi haber daha gelmişti. Tarım Kredi iştiraki Gübretaş'a ait maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edilmişti.
Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz "(Altın madeni rezervi) Bugünkü fiyatlar üzerinden hesaplandığında, 6 milyar dolarlık bir değerden bahsediyoruz." demişti.
A HABERE ÖZEL AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI
Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. 3,5 milyon onsluk altının devamını da bulacaklarından ümitli olduğunu söyleyen Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, Türkiye ekonomisine katkılarını da anlatmıştı.
KISA SÜREDE İŞLENECEK
Poyraz, "Bizim açıklamalarımız, daha önce Borsa İstanbul'a da bildirdiğimiz, Öncesinde de sondajlar neticesi oluşturulmuş olan rapora dayanıyor. 2018 yılında bizden burayı alan firmanın açıklaması söz konusuydu. Biz Gübretaş olarak mahkemeyi kazandıktan sonra burayı devraldık. Önce güncelleme çalışması yaptık. Madencilikte sondaj çalışması bitmez.
Çalışmalar 800 metreye kadar ulaştı. Daha altına inmek teknoloji de istiyor. Orada oluşturulacak olan sondaj alanlarıyla, oradan yerin altına inmeye devam edeceğiz. Biz ümitliyiz.
Kamuoyuna paylaştığımız rakamların çok çok üstüne çıkacağına eminiz. Burada bulunan altın için hedefimiz 2 yıl içinde ülke ekonomisine kazandırmak. 3,5 milyon onsluk altını kısa sürede işletmeyi hedefliyoruz." demişti.
TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKISI NE OLACAK?
Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Poyraz, "Çıkartma aşamasında ciddi bir istihdam oluşacak. Arkadaşlarımızla görüşme yaptık, bölgede yaklaşık 1000 kişilik istihdam olacak. Nakliye ve diğer sektörlere de yansıması var.
Altınların bankacılık sisteminde de bir karşılığı var. Altını Merkez Bankası ya da her hangi bir banka kasasına koyduğunuzda kaydi para oluşturma anlamında var olan mevcut değerinin kat kat üstüne, hatta bazen 14 kat üstüne de çıkabiliyor." şeklinde konuşmuştu.