Öğrenciler dikkat! Ocak ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Bakanlık açıklamasında "Burs ve kredi miktarı lisansta 550 liradan 650 liraya, yüksek lisansta bin 100 liradan bin 300 liraya çıkarıldı.

Burs ve kredi ödemeleri 6-10 Ocak tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak. TC kimlik numarasının sonu '0' olanlar 6 Ocak, '2' olanlar 7 Ocak, '4' olanlar 8 Ocak, '6' olanlar 9 Ocak, '8' olanlar 10 Ocak'ta ödemelerini alabilecek" denildi.