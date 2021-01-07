07 Ocak 2021, Perşembe
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Öğrenciler dikkat! Ocak ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Bakanı , yükseköğrenim öğrencilerinin Ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu. Kredi ödemeleri 1 milyon 397 bin 469 yükseköğrenim öğrencisinin hesaplarına yatmaya başladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.01.2021
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Öğrenciler dikkat! Ocak ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Bakanı , yükseköğrenim öğrencilerinin Ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu.

Kredi ödemeleri 1 milyon 397 bin 469 yükseköğrenim öğrencisinin hesaplarına yatmaya başladı.

Bakanlık açıklamasında "Burs ve kredi miktarı lisansta 550 liradan 650 liraya, yüksek lisansta bin 100 liradan bin 300 liraya çıkarıldı.

Burs ve kredi ödemeleri 6-10 Ocak tarihlerinde numarasının son numarasına göre yapılacak. TC kimlik numarasının sonu '0' olanlar 6 Ocak, '2' olanlar 7 Ocak, '4' olanlar 8 Ocak, '6' olanlar 9 Ocak, '8' olanlar 10 Ocak'ta ödemelerini alabilecek" denildi.

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