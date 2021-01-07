07 Ocak 2021, Perşembe
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Bankalarda yeni dönem! Artık bu soru sorulamayacak

Bankalarda yeni dönem resmen başladı. tarafından çıkarılan Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi. Buna göre; elektronik bankacılık hizmetleri için müşterilerine birbirinden bağımsız en az iki bileşenden oluşan bir kimlik doğrulama mekanizması uygulayacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.01.2021
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Bankalarda yeni dönem! Artık bu soru sorulamayacak

1 Ocak'tan itibaren bankalarda yeni dönem başladı. tarafından çıkarılan Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi. Buna göre; elektronik bankacılık hizmetleri için müşterilerine birbirinden bağımsız en az iki bileşenden oluşan bir kimlik doğrulama mekanizması uygulayacak.

Yeni dönemde kimlik doğrulama işlemleri elektronik kimlikler, , veya elektronik imzanın kullanılması şeklinde olacak. Kimlik doğrulama mekanizmasında, başarısız kimlik doğrulama teşebbüsleri hakkında ilgili kullanıcıya sisteme ilk girdiği anda bilgi verilmesi sağlanacak.

Bankalar, mobil bankacılıkta hiçbir şekilde SMS ile OTP ya da doğrulama kodu gönderemeyecek. Bankalar müşterinin kimliğini tespit etmeye yarayan belgeler üzerinde yer alan bilgiler ile anne kızlık soyadını elektronik bankacılık hizmetlerinin sunulması esnasında hiçbir aşamada kimlik doğrulama amacıyla artık kullanamayacak.

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