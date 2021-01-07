Bankalarda yeni dönem! Artık bu soru sorulamayacak

1 Ocak'tan itibaren bankalarda yeni dönem başladı. BDDK tarafından çıkarılan Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi. Buna göre; elektronik bankacılık hizmetleri için bankalar müşterilerine birbirinden bağımsız en az iki bileşenden oluşan bir kimlik doğrulama mekanizması uygulayacak.