Pandemide yumurtaya talep yüzde 100 arttı

'DUBAİ'YE İHRACAT YAPILDI'

İç piyasanın yanı sıra Dubai'den de yumurta talebi aldıklarını belirten Sezgi, "Şu anda Türkiye'nin bütün büyükşehirlerine yumurta sevkiyatımız var. Buralardaki büyük marketlerin tamamına biz kendi yumurtalarımızı veriyoruz. Yurt dışında da Dubai'ye iki parti sevkiyatımız oldu. Dubai'nin de her hafta bizden talebi var. Bu talebi karşılamak için de bir çalışma yapıyoruz. Bu bölge için de çok önemli. Bu projenin bir ayağının da yurtdışı olması buradaki üreticilerin kalkınması açısından çok önemli. İnşallah daha da büyüyeceğiz. Sadece Dubai'ye değil, tüm dünyaya ihracat yapacağız" ifadelerinde bulundu.

Sezgi, kentteki üreticilere yumurta üretme çağrısında da bulunarak, şöyle konuştu:

"Bizim bahçelerimiz bu iş için çok uygun. Bu işe girmek isteyen üreticilerimizi biz zaten teşvik ediyoruz, destekliyoruz. Şu anda yumurta talebi de çok. Yeni kurulan çiftlik, işletmeler de çok. Biz bu tesisleri daha da büyüterek fındığın yanında gerçekten ekonomiye ciddi katkısı olan, ticaret haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu yönde de ciddi adımlar atıyoruz. 2021 yılında günlük 90 bin, aylık ise 3 milyon yumurta üretimi hedefliyoruz."