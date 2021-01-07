Bakanlık devreye girdi! Bu SMS'ler tarihe karışıyor

Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Belirlenen süreler içinde vatandaşlarımız tarafından ret hakkının kullanılmaması halinde, hizmet sağlayıcılar tarafından İYS'ye aktarılan veriler onaylı sayılacaktır.

Söz konusu süreler mevcut onayların kontrolüne ilişkin olup, bu tarihlerden sonra da tüketicilerimiz diledikleri tarihte İYS üzerinden ticari elektronik ileti tercihlerini değiştirebilecektir.

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