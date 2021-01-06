Bankacılıkta yeni dönem başladı! Artık telefonda o soru sorulmayacak





ÇOK SAYIDA BAŞARISIZ GİRİŞİMDE ERİŞİM ENGELLENECEK

Kullanıcılara uygulanacak kimlik doğrulama mekanizmasında, başarısız kimlik doğrulama teşebbüsleri hakkında ilgili kullanıcıya sisteme ilk girdiği anda bilgi vermesi sağlanacak. Başarısız teşebbüslerin belirli bir sayıyı aşması halinde ise müşterinin erişimi için ilave güvenlik önlemleri alınacak ve başarısız kimlik doğrulama teşebbüslerinin devam etmesi halinde ise ilgili kullanıcının erişimi engellenecek.

Bankalar müşterilerine birbirinden bağımsız en az iki bileşenden oluşan bir kimlik doğrulama mekanizması uygulayacak.