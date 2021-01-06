06 Ocak 2021, Çarşamba
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Esnafa 5.250 TL'lik dev destek! Son 3 gün kaldı

Milyonlarca esnafa gelir kaybı ve kira desteği... Başkan 'ın duyurduğu esnafa 5 bin 250 liraya varan gelir kaybı ve kira desteğine başvuru yağdı. 3 ay süreyle aylık 1.000 lira gelir kaybı, 500-750 lira kira desteğine başvuruda son 3 güne girilirken, dün sabah itibariyle başvurular 1.2 milyonu aştı. Ticaret Bakanı , Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve gerçek kişi tacirlere yönelik destek paketine dün sabah itibarıyla e-Devlet üzerinden 1 milyon 200 bini aşkın başvuru yapıldığını bildirdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.01.2021
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Esnafa 5.250 TL'lik dev destek! Son 3 gün kaldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu esnafa 5 bin 250 liraya varan gelir kaybı ve kira desteğine başvuru yağdı.

3 ay süreyle aylık 1.000 lira gelir kaybı, 500-750 lira kira desteğine başvuruda son 3 güne girilirken, dün sabah itibariyle başvurular 1.2 milyonu aştı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve gerçek kişi tacirlere yönelik destek paketine dün sabah itibarıyla e-Devlet üzerinden 1 milyon 200 bini aşkın başvuru yapıldığını bildirdi.

2020'de mal ve hizmet ihracatçılarına toplamda 3 milyar 150 milyon lira destek ödemesi gerçekleştirdiklerini aktaran Pekcan, "2021'de desteğimizi 4.1 milyar liraya çıkardık" dedi.

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