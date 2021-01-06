06 Ocak 2021, Çarşamba
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Çalışanın kıdem tazminatı arttı! Maksimum tutar 76.388 TL oldu

Çalışanın kıdem tazminatında büyük artış... 'LI olarak çalışanların kıdem tazminatında tavan arttı. Tazminat tavanı 7 bin 117 lira 17 kuruştan 7 bin 638 lira 86 kuruşa yükseldi. Böylece brüt maaşı tavanı aşanların çalıştıkları her yıl için kazancı 521,69 lira oldu. Aynı işverene bağlı işyerlerinde 10 yıl çalışan bir kişinin alabileceği maksimum kıdem tazminatı tutarı 71 bin 171 liradan 76 bin 388 liraya yükseldi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.01.2021
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Çalışanın kıdem tazminatı arttı! Maksimum tutar 76.388 TL oldu

SSK'LI olarak çalışanların kıdem tazminatında tavan arttı. Tazminat tavanı 7 bin 117 lira 17 kuruştan 7 bin 638 lira 86 kuruşa yükseldi. Böylece brüt maaşı tavanı aşanların çalıştıkları her yıl için kazancı 521,69 lira oldu. Aynı işverene bağlı işyerlerinde 10 yıl çalışan bir kişinin alabileceği maksimum kıdem tazminatı tutarı 71 bin 171 liradan 76 bin 388 liraya yükseldi.

Bu tutar 30 Haziran'a kadar geçerli olacak. Kıdem tazminatı için son işyerinde en az 1 yıl çalışmak gerekiyor.

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