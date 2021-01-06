Vergi oranlarında yeni sistem! Sigara detayı dikkat çekti

EKONOMİDE YENİ REFORMLAR: İLK ADIM VERGİLER

Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, "Vergi düzenlemesi makroekonomik reformlar kapsamında yapılıyor. Enflasyonla mücadele kapsamında AB ülkelerinde olduğu gibi asgari maktu ağırlıklı modele geçiyoruz. Zam olunca daha çok vergi alınıyor. Bu uygulamayla gelirler açısından daha istikrarlı bir modele geçiliyor, bir taraftan da uzun vadede enflasyonist baskıdan kurtulmuş oluyoruz" dedi.