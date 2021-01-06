Donald Trump'tan sonra Biden'ın, Çin ve Avrupa ile etkili, yakın ilişkiler kurmasının beklendiğini, özellikle Çin ile yaşanan ticaret savaşlarının hem ekonomileri hem de emtia fiyatlarını olumsuz etkilediğini ifade eden analistler, Biden sonrası ilişkilerin yumuşamasıyla özellikle Çin'in alıcı olduğu emtia fiyatlarında yukarı yönlü bir trend izlenebileceğini kaydetti.

ARALIK AYININ EN FAZLA KAZANDIRANI DA GÜMÜŞ OLDU

Emtia piyasasında yatırımcısına geçen ay en fazla kazandıran da gümüş oldu. Aralıkta yüzde 16,7 artış kaydeden gümüşü, yüzde 13,6 ile mısır, yüzde 12,2 ile soya fasulyesi ve yüzde 11,3 ile platin takip etti.

Geçen ay buğday yüzde 9,5, pamuk yüzde 8,1, Brent petrol yüzde 8, altın yüzde 7, şeker yüzde 5,3, kahve yüzde 4, paladyum yüzde 3,2, nikel yüzde 1,9 ve bakır yüzde 1 değer kazandı.

Aralıkta doğal gaz yatırımcısına yüzde 12,4 kaybettirdi. Doğal gazı, yüzde 5,5 ile kurşun, yüzde 5 ile kakao, yüzde 1,7 ile çinko ve yüzde 0,9 ile alüminyum izledi.