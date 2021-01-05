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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Memur taban maaşı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı ne kadar? En düşük emekli maaşı kaç TL?

Son dakika: Memur taban maaşı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı ne kadar? En düşük emekli maaşı kaç TL?

A Haber
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Giriş: 05.01.2021 11:23
Güncelleme:05.01.2021 11:23
Son dakika haberi... Yeni memur zamları belli oldu. Peki 2021'in ilk zammı ne kadar? En düşük emekli maaşı ne kadar? Sosyal yardımlar ne kadar oldu? Memur taban maaşı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? En düşük tazminat kaç TL? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Son dakika haberi... Yeni memur zamları belli oldu. Peki 2021'in ilk zammı ne kadar? En düşük emekli maaşı ne kadar? Sosyal yardımlar ne kadar oldu? Memur taban maaşı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? En düşük tazminat kaç TL? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Memur taban maaşı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı ne kadar? En düşük emekli maaşı kaç TL? MEMUR TABAN MAAŞI NE KADAR OLDU? KIDEM TAZMİNATI NE KADAR? EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL?
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