Çalışan anneye en az 8.904 TL! Yeni yıl ile birlikte arttı

Yeni yılda maaşların artmasıyla iş göremezlik ödeneğinin tutarı da yükseldi. Asgari ücretteki artış, bu ödemeyi yaklaşık bin 580 lira artırdı. En düşük ödeme 2020'de 7 bin 324 lirayken, bu yıl 8 bin 904 lira olarak uygulanacak.