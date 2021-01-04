Çalışan anneye en az 8.904 TL! Yeni yıl ile birlikte arttı
Son dakika haberine göre; Çalışan annelere doğum izninde devletin verdiği ücret yeni yıl ile birlikte arttı. Asgari ücretlinin ödemesi bin 580 lira artışla 8 bin 904 liraya çıktı.
Çalışan anneler, doğum izninde oldukları dönemin parasını iş göremezlik ödeneği altında devletten alıyor. Doğum öncesi ve sonrası 16 hafta izin kullanan annelere çalışmadıkları sürenin parası devlet tarafından ödeniyor.
Yeni yılda maaşların artmasıyla iş göremezlik ödeneğinin tutarı da yükseldi. Asgari ücretteki artış, bu ödemeyi yaklaşık bin 580 lira artırdı. En düşük ödeme 2020'de 7 bin 324 lirayken, bu yıl 8 bin 904 lira olarak uygulanacak.
Yani asgari ücretli anneye, doğum iznindeyken devlet 8 bin 904 lira ödeyecek. Ayrıca devlet annelere emzirme ödeneği ve doğum yardımı adı altında iki ödeme daha yapıyor.
Bu ödemelerden, çalışsın çalışmasın tüm anneler yararlanıyor. Doğum yardımı ile ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarda 600 lira veriliyor.
Emzirme ödeneği ise 202 lira. Ancak bu da Ocak'ta artacak.Bu yıl doğum yapan anneler devletten en az 8 bin 904 lira iş göremezlik ödeneği alacak. Maaşa göre alınacak tutar artacak.