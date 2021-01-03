Borsada yükseliş dönemi! Yatırımcılara kritik tavsiyeler

Son iki ayda reform söylemleri ve Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede kararlılığını ortaya koyan adımları ile pozitif ayrışan Türk varlıkları, 2021'e de iddialı giriyor. Borsa geçen yılı yüzde 29 artışla kapatırken, 783 bin yeni yerli yatırımcı piyasaya katıldı. Sekiz şirket halka arz edilerek 1.1 milyar TL kaynak sağladı. Bu halka arzlara 124 milyar liralık talep geldi. Halka arz edilen şirketlerin borsa performansını gösteren Halka Arz Endeksi geçen yıl yüzde 197 ile BİST-100'ün yaklaşık 6.5 katı iyi performans gösterdi.Borsada piyasa değeri milyar doları geçen şirket sayısı 47'ye ulaştı. 11 şirketin getirisi yüzde 1000'i, 41 şirketin getirisi yüzde 500'ü, 128 şirketin getirisi yüzde 200'ü, 232 şirketin getirisi yüzde 100'ü geçti. 2020'de en fazla yükselen hisse yüzde 2 bin 887 ile Taze Kuru Gıda oldu. BIST-100'e dahil şirketler arasında ise en fazla yükseliş yüzde 851 ile Gübre Fabrikaları'nda gerçekleşti.

AŞI SÜRECİ TAKİP EDİLECEK

2021'in yol haritasının çizilmesinde öncelikle global ve yerel bazda pandemi ile aşı sürecinin belirleyici olması bekleniyor. Bunun yanı sıra, büyük merkez bankalarının genişleyici para politikalarının devamı da hisse senedi ve emtia piyasalarının yönünde etkili olacak. Türkiye bazında bakıldığında ise jeopolitik gelişmeler, ABD ve AB ile ilişkiler, Merkez Bankası'nın atacağı adımlar, enflasyonla mücadele, son dönemde başlayan güven ortamı ile hızlanan yabancı girişlerinin devamı belirleyici olacak.



BORSADA YENİ HEDEF: 1.800 PUAN

Kasımda ivme kazanan yükselişin, 2021'in ilk yarısında da devam etmesini beklediklerini ifade eden Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, "Ekim ayı sonunda hazırladığımız strateji raporuna göre 12 aylık BIST-100 Endeksi hedefimiz 1.600 puandı. Şu günlerde değerlendirme sürecindeyiz. BIST-100 endeksinin 1.800'ü görebileceğini düşünüyoruz" dedi.



BORSA YATIRIMCISINA TAVSİYELER

Borsa yükseliyor diye hisse almayın.

Hisse senedi seçiminde seçici olun.

Sosyal medya üzerinden yapılan manipülatif tavsiyelere kanmayın.

İnanmadığınız şirketlere yatırım yapmayın

Temettü ödeme alışkanlığı ve güvenilir bilançosu olan şirketlere yatırım yapın

Güvenilir uzmanlara danışın.



YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK

BORSA İstanbul'un 2 yıl art arda yükseldiğine dikkat çeken Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, "2021'e girerken aşı sayesinde virüsün etkisinin kaybolacağı, ekonomilerin açılacağı, emtiaların fiyatlarının artacağı, merkez bankalarının parasal genişlemelere devam edeceği ve dolayısıyla borsaların da yükselişi sürdüreceği genel kabul görüyor. ABD S&P 500 Endeksi için yüzde 10 Türkiye BIST100 Endeksi için yüzde 20 civarında değer artışı tahminleri yapılıyor" dedi. Yılın tamamında yükselen bir piyasa görünemeyeceğine dikkat çeken Kaya, yatırımcıları risk konusunda ise şu şekilde uyardı: "Parasal bolluk yüzünden borç krizi beklenmiyor ancak reel sektördeki toparlanmalar gecikirse finans sektörünü de vurabilir. İnsanların evden çıkmasıyla artan gelir adaletsizliği dünya çapında etkisini gösterebilir. Piyasalar yükselişte zorlanırsa merkez bankalarından yeni tavizler isteyebilir ki en yakını ABD'de eksi faize geçilmesi gözüküyor. Bu yüzden tahvile hücum gelebilir."



PORTFÖYÜN % 75'İ TL VARLIKLARA

DEMİRTAŞ, 2021 için yatırımcılara şu tavsiyede bulundu: "Müşteri risk profiline göre değişmekle birlikte seçici olmak kaydıyla yüzde 50'si hisse olmak üzere yüzde 75'i TL varlıklarda değerlendirilebilir. Daha temkinli ve düşük risk profilli yatırımcılar için ise yine seçici olmak kaydıyla yüzde 20-30'u hisse olmak üzere yüzde 50'sinin TL varlıklarda değerlendirebileceğini düşünüyoruz."