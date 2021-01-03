Devlet milletinin yanında! İhtiyaç sahibi vatandaşa milyarlar aktarıldı

9 ayın geride bırakıldığı salgın döneminde verilen ve verilmeye devam edilen bu destekler vatandaşlara umut, sektörlere de can suyu oldu. Sosyal Koruma Kalkanı çerçevesinde 31 Aralık 2020 itibarıyla sağlanan desteklere ilişkin verilere göre, Sosyal Destek Programı'nın Faz 1 ayağında 2 milyon 111 bin 254 haneye 2 milyar 111 milyon 254 bin lira, Faz 2 ayağında ise 2 milyon 316 bin 10 haneye 2 milyar 316 milyon lira ödeme yapan bakanlık, devam eden Faz 3 kapsamında şu ana kadar 1 milyon 949 bin 785 haneye 1.000'er lira destek verdi. "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası kapsamında toplanan bağışlar da 2 milyon 53 bin 282 haneye 1.000'er liralık ödemeler halinde aktarıldı.



ÇALIŞANA 23 MİLYAR TL

Kısa Çalışma Ödeneği çerçevesinde 3 milyon 582 bin 455 çalışana 23 milyar 371 milyon lira ödeme yapıldı. Bakanlık, 1 Aralık 2020 itibarıyla Kısa Çalışma Ödeneği'ne yeniden başvuru almaya başlarken, yeni bir uygulama olarak başvurular artık e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca Nakdi Ücret Desteği ile ücretsiz izne ayrılmış 2 milyon 216 bin 622 çalışana 6 milyar 478 milyon lira, İşsizlik Ödeneği ile de 913 bin 818 kişiye 4 milyar 527 milyon lira ödeme yapıldı.