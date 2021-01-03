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İstanbul’un zam şampiyonu fasulye oldu

aralıkta fiyatı en çok artan harcama kaleminin yüzde 36,49 ile olduğunu açıkladı. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, gıda harcamaları yaş kuru sebze meyveler alt grubundan yüzde 26,88 ile kabak, yüzde 26,15 ile , yüzde 20,75 ile karnabahar ve ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 20,90 ile elektrik süpürgesi olarak kayıtlara geçti.

EKONOMİ Takvim
Giriş Tarihi: 03.01.2021
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İstanbul’un zam şampiyonu fasulye oldu

İstanbul Ticaret Odası aralıkta fiyatı en çok artan harcama kaleminin yüzde 36,49 ile taze fasulye olduğunu açıkladı. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, gıda harcamaları yaş kuru sebze meyveler alt grubundan yüzde 26,88 ile kabak, yüzde 26,15 ile yeşil soğan, yüzde 20,75 ile karnabahar ve ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 20,90 ile elektrik süpürgesi olarak kayıtlara geçti.

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