Altın fiyatları ne olacak? Gram altın için rekor beklenti! 21 Temmuz gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle yukarı yönlü seyreden altın fiyatları ile ilgili uzmanlardan açıklama geldi. 400 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan gram altında 417 liranın gündeme gelebileceği belirtildi. Güncel altın fiyatları ve uzman yorumlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bugün gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 21 Temmuz canlı rakamlar...
Altın fiyatları ne olacak? Dünya genelinde korronavirüs salgınına ilişkin vaka sayıları yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarında büyük etken olan koronavirüs salgını sonrası gram altın yükselişe geçmişti. Uzmanlar, onsun 1850 dolar seviyesine doğru bir yükselişin olması durumunda 417 lira seviyelerinin gündeme gelebileceğini vurguluyor. Altın alım-satım yapmak isteyen yatırımcılar için altın ile ilgili son gelişmeleri yazımızda derledik. Peki, altın ne olacak? Gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar? İşte 21 Temmuz canlı altın fiyatları ve uzman yorumları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?
Ziraat Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, geçen hafta yön bulmakta zorlanan değerli maden haftaya da kararsız bir görüntüyle başlıyor. Haftaya başlarken koronavirüs vaka sayıları, teşvik haberleri gibi gelişmeler izlenirken, mevcut düşük faiz ve bol likidite oramı ile birlikte zayıf Dolar değerli madeni desteklemeye devam edebilir. Bu kapsamda, Ons Altın 1.800 seviyesinin üzerinde kalarak yakın 1.815 direncini kırmayı deneyebilir ki bu seviyenin geçilmesi durumunda 1.824 bir sonraki yakın hedef olabilir.
Şeker Yatırım'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Yukarı yönlü fiyatlamalarla desteklenen değerli metalin bugün gerçekleşecek işlemlerde 1812 üzerinde tutunması 1822 direncinin gündeme gelmesine neden olabilir. Olası aşağı yönlü fiyatlamalarda ise ons altında 1800 desteği gündeme gelebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda 1790 seviyesine doğru geri çekilme olabilir."
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
Gram altınla ilgili önemli açıklamalar yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "İkinci dalga beklentisi, Londra ve New York'ta fiziki altın teslimatları ve ABD-Çin gerginliğiyle altınının ons tarafında 1818 dolar seviyesine kadar bir yükseliş olduğunu belirten Memiş, "Altın 1800 dolar seviyesinden çok da uzaklaşmak istemiyor." dedi.
"ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDEBİLİR"
Bu iki kanaldaki sürecin dışarıdan gelen haber akışlarına bağlı olduğunun altını çizen Memiş, "Ben teknik olarak 1760 dolar seviyesine kadar geri çekilme bekliyorum. Eğer 1800 dolar üzerinde kalıcı olmaya devam ederse yükselişler 1820-1827 dolar seviyesine kadar devam edebilir" dedi.
Bu haftaki kapanışın altın fiyatları için önemli olduğunu belirten Memiş, "Kar satışları gelme olasılığı da yüksek. Yükseliş trendinin sürme olasılığı da yüksek. Altın için karar verme aşaması" dedi.
GRAM ALTIN 417 LİRAYI GÖREBİLİR
Gram altın fiyatlarını değerlendiren Memiş, "Yükselişler bir miktar daha devam edebilir. 402-407-417 liralar gündeme gelebilir. Ons tarafında 1850 dolar seviyesine doğru bir yükseliş olması durumunda 417 lira seviyeleri gündeme gelebilir" dedi.
"TEPE NOKTALARDAN ALIM YAPMAK RİSKLİ"
Özellikle tepe noktalardan alım yapmanın riskli olduğunu ifade eden Memiş, "Düşüşlerde 396 lira seviyesini destek olarak takip ediyoruz. Ons tarafında bir geri çekilme görürsek altının gram fiyatı tekrar 2 hafta önceki seviyesine 385-395 lira arasına yerleşebilir" dedi.
"DOLAR YUKARI GİDERSE ALTINDA GİDER"
Dolar tarafında bir kırılma haftası olabileceğinin altını çizen Memiş, "Bu hafta dolar kurundaki seyirde bir kırılma olabilir. Eğer trend yukarı yönlü kırılırsa altının gram fiyatı 402-407 lira arasına yerleşmek isteyebilir" dedi.