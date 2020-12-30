30 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Yeni asgari ücrete ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeni asgari ücrete ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

2021'de geçerli olacak asgari ücrete ilişkin tebliğ 'de yayımlandı. , 2021 yılı için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmişti.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 30.12.2020
ABONE OL
Yeni asgari ücrete ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan tebliğde, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 4 Aralık'ta başlayan çalışmalarının 28 Aralık'ta tamamladığı hatırlatıldı.

Tebliğde, "İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı ücretinin 1 Ocak-31 Aralık 2021 arasında 119 lira 25 kuruş olarak tespitine işçi temsilcilerinin muhalefetine karşı oy çokluğuyla karar verildi." ifadeleri yer aldı.

Asgari ücret, 2021 yılı için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Asgari ücret belli oldu gözler BESe çevrildi! İşte BESte yaşanan değişiklikler ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU GÖZLER BES'E ÇEVRİLDİ! İŞTE BES'TE YAŞANAN DEĞİŞİKLİKLER
Asgari ücret zammı sonrasında o maaşlarda arttı! İşsizlik, yaşlılık ve engelli maaşı ne kadar oldu? Yeni maaş tablosu... ASGARİ ÜCRET ZAMMI SONRASINDA O MAAŞLARDA ARTTI! İŞSİZLİK, YAŞLILIK VE ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? YENİ MAAŞ TABLOSU...
2021 yılı için asgari ücret belli oldu! Hangi yıl asgari ücret ne kadardı? İşte yıl yıl asgari ücret 2021 YILI İÇİN ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU! HANGİ YIL ASGARİ ÜCRET NE KADARDI? İŞTE YIL YIL ASGARİ ÜCRET

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA