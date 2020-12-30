Son dakika: Bitcoin'den yeni rekor! Kripto para dünyası durdurulamıyor

Analistler, Bitcoin alımlarındaki artışın arkasında yatan nedenlerden biri olarak da, ABD'de 900 milyar doları bulan ve daha da artması beklenen yardım çeklerinin dağıtımı için piyasaya bol miktarda dolar sürülecek olmasını gösterdiler.

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