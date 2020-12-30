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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Bitcoin'den yeni rekor! Kripto para dünyası durdurulamıyor

Son dakika: Bitcoin'den yeni rekor! Kripto para dünyası durdurulamıyor

Son dakika haberleri... Kripto para dünyasının gözdesi bir rekor daha kırdı. Artışına devam eden Bitcoin son olarak 28 bin 579 dolara yükseldi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.12.2020
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Son dakika: Bitcoin'den yeni rekor! Kripto para dünyası durdurulamıyor

Yaklaşık 72 saat önce tırmandığı 28,365.63 dolarlık bir önceki zirvesini de aşarak yeni zirveye tırmanan 'deki yıllık artış yüzde 295'i de aştı.
Analistlere göre, Bitcoin'deki hızlı tırmanışı, yıl sonuna doğru giderek artan kurumsal alımlar destekledi.

Bu kurumsal alımlar arasında;
- Anthony Scaramucci's Skybridge Capital (Aralık'ta 25 million dolarlık alım yaptı),
- MassMutual (Aralık'ta 100 million dolarlık alım yaptı),
- Guggenheim (Değeri 5 milyor doları bulan makro fonunun yüzde 10'una kadar alım yaptı).

Analistler, özellikle yıl sonu yaklaşırken, bazı fon yöneticilerinin de önümüzdeki yıl çok daha hızlı yükselmesi beklenen Bitcoin'i, 2020 bitmeden önce alabilmiş olmak için acele ettiklerine dikkat çekiyor.

Analistler, Bitcoin alımlarındaki artışın arkasında yatan nedenlerden biri olarak da, ABD'de 900 milyar doları bulan ve daha da artması beklenen yardım çeklerinin dağıtımı için piyasaya bol miktarda dolar sürülecek olmasını gösterdiler.

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