Türkiye o parçaların ihracatında Avrupa'da 5. sıraya çıktı

"30 Haziran 2021'den sonra Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) sona eriyor. Bu mekanizmayla sanayici, yatırımcı ve kurulu güç bakımından rüzgar enerjisinde iyi bir düzeye geldik. Türkiye, rüzgar enerjisinde dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri oldu. Bu kapsamda, rüzgar enerjisi sektöründeki büyümenin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için yerli imalatı destekleyecek ve finanse edilebilir yeni bir mekanizmanın oluşturulması gerektiğine inanıyoruz. Bizim bir alım garantisi oluşturmamız şart. Yerli imalata desteğin de 10 yıl olması gerekiyor."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN