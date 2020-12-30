Bunu yaptırmayana ceza yolda! Başvurular için son tarih 1 Mart 2021

Stok muayenesinde idari ve cezai işlem sayacı stokta bulunduran kişiye, ani ve şikayet muayenelerinde ise muayene yapılmasından imtina eden veya engel olan kişilere idari ve cezai işlem yapılacak.

Sayaçların periyodik muayenelerini yaptırmakla yükümlü kullanıcıların 1 Ocak 2021 tarihinden 1 Mart 2021 mesai saati bitimine kadar servislere başvurmaları ve 2021 sonuna kadar bu muayeneleri yaptırmaları zorunlu olacak.

Yönetmelik, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.