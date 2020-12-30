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Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı: Destek başvuruları bugün başladı

Son dakika haberi...Ticaret Bakanı Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek tacirlere yönelik destek başvurularının bugün itibarıyla alınmaya başlanacağını bildirdi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.12.2020 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020
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Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı: Destek başvuruları bugün başladı

Pekcan, "DIGIKAMP" Dijital Dönüşüm Yarışması tanıtım toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan , "Yarın nereye gideceğimize ilişkin planlarımızı hayata geçirirken bizi biz yapan değerleri, geleneklerimizi, nereden geldiğimizi aklımızdan çıkarmıyoruz.

Şunun farkındayız. Küçük olmadan büyük olmaz. Esnaf olmadan küresel marka olmaz.

İşte bu yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Aralıktaki kabine toplantımızda verdiği müjde kapsamında pandemiden en çok etkilenen esnaf, sanatkâr ve gerçek kişi tacirlere ilişkin kira yardımı ve hibe destek başvurularını geçen hafta yaptığım açıklamada Ocak ayının ilk haftasında almaya başlayacağımızı söylemiştim.

Bakanlığımız, çözüm ortaklarıyla birlikte gece-gündüz çalışarak destek sistemini söz verdiğimiz tarihten de önce aktif hale getirdiler. Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek tacirlerimize yönelik destek başvurularını bugün itibarıyla almaya başlıyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

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